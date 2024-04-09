DMM’den “İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den gidiyor" iddiasına yalanlama!

09 Nisan 2024 20:44 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 20:51

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi “İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den gidiyor" iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. DMM, söz konusu yakıtların ülke topraklarındaki İsrail'e ait sivil uçaklar için satın alındığını paylaştı.

"EPDK VERİLERİNDE YOKTUR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den gidiyor" iddiası doğru değildir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) verilerinde de görülen jet yakıt satışının İsrail savaş uçaklarıyla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.

Bahse konu yakıt, İsrail'e gönderilen bir yakıt değil, tamamen Türkiye topraklarındaki havalimanlarında İsrail’e ait sivil uçaklar için satın alınan jet yakıtıdır. Yakıt alan uçakların tamamı yolcu uçağıdır. Kamuoyunun hassasiyetleri üzerinden yürütülen manipülasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz”