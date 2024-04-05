05 Nisan 2024 18:47 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 18:55
Doğal güzellikler tehlike altında! Ağrı Dağı Milli Parkı'nda ekosistem tehlike altında
Türkiye'nin en geniş milli parkı olan Ağrı Dağı Milli Parkı'ndaki kamışlık bölgeler, kimliği belirsiz şahıslarca ateşe verildi. Kamışlıkta yaşamını sürdüren ördekler, kaplumbağalar ve su maymunları gibi çeşitli canlılar, yangın nedeniyle risk altına girdi.
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ağrı Dağı Milli Parkı'ndaki sulak alanlar, çok sayıda canlıya ev sahipliği yapıyor. Ancak, parkta yaşayan kamışlık alanlar, kimliği meçhul kişilerce ateşe verildi.
DOĞAL GÜZELLİKLER TEHLİKE ALTINDA
Yangın sonucu, bu bölgelerde yaşamını sürdüren canlılar etkilendiği bilinmiyor, ancak yangından sonra açığa çıkan kıyılar, çevredeki köpeklerin saldırısına uğradı.
Köpeklerin saldırıları, drone ile kaydedildi. Yok olan yaşam alanlarından kaçan canlılar, parkın diğer kamışlık bölümlerine sığınarak yaşamlarını sürdürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı