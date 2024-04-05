Doğal güzellikler tehlike altında! Ağrı Dağı Milli Parkı'nda ekosistem tehlike altında 

05 Nisan 2024 18:47 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 18:55

Ekosistem tehdit altında! Denizlerdeki 105 istilacı tür yayılmaya devam ediyor

Ekosistem tehdit altında! Denizlerdeki 105 istilacı tür yayılmaya devam ediyor

ASO Başkanı Seyit Ardıç'tan melek yatırımcı çağrısı: Güçlü bir ekosisteme ihtiyaç var

ASO Başkanı Seyit Ardıç'tan melek yatırımcı çağrısı: Güçlü bir ekosisteme ihtiyaç var

Ağrı Dağı Milli Parkı'ndaki sulak alanlar, çok sayıda canlıya ev sahipliği yapıyor. Ancak, parkta yaşayan kamışlık alanlar, kimliği meçhul kişilerce ateşe verildi.

DOĞAL GÜZELLİKLER TEHLİKE ALTINDA

Yangın sonucu, bu bölgelerde yaşamını sürdüren canlılar etkilendiği bilinmiyor, ancak yangından sonra açığa çıkan kıyılar, çevredeki köpeklerin saldırısına uğradı.

Köpeklerin saldırıları, drone ile kaydedildi. Yok olan yaşam alanlarından kaçan canlılar, parkın diğer kamışlık bölümlerine sığınarak yaşamlarını sürdürüyor.