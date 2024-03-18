Doğanay Güzelgün'ün ölümünde karar açıklandı! Sürücü Temel Ünlü'ye 20 yıl hapis

18 Mart 2024 15:44 - Güncelleme : 18 Mart 2024 16:05

Bostancı'da 18 Temmuz 2023 tarihinde polis kontrolünden kaçarken bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarparak ölümüne neden olan tutuklu sanık Temel Ünlü (25) hakim karşısına çıktı. Anadolu 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Temel Ünlü, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

'KEŞKE OLMASAYDI, AFFINIZA SIĞINIYORUM'

Kaza günü uyuşturucu madde kullanmadığını söyleyen sanık Temel Ünlü, "Ben o gün uyuşturucu madde kullanmadım. Sadece gece alkol tükettim, savcılığa teslim olduğumda alkol tükettiğimi kabul ettim. İsteseydim onu da kabul etmezdim ve kan testinde çıkmazdı. Ancak ben doğruyu söyledim. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Sizin affınıza sığınıyorum. Ölenin ailesine de baş sağlığı diliyorum" şeklinde savunma yaptı.

CEZADA İNDİRİM YOK

Mahkeme, sanığın olaydan sonra kaçtığı ve yaklaşık 2 ay boyunca teslim olmadığı, olaydan sonra tanık Mehmet Can C.’nin kaza yerine kazayı üstlenmesi için gönderdiği, sanığın bu şekilde suçu işledikten sonra olumsuz davranışlarda bulunduğu, yine sanığın ikinci kez tekerrüre esas sabıka kaydı bulunduğu dikkate alındığında uslanmaz bir kişiliğe sahip olduğu hususlar birlikte değerlendirildiğinde sanık hakkında taktiren indirim uygulanmasına yer olmadığına karar verdi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Temel Ünlü hakkında ‘Olası kastla ölüme neden olma’ suçundan 20 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.