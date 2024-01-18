Doğu Anadolu kar altında: Dondurucu soğuklar hayatı felç etti

18 Ocak 2024 10:30 - Güncelleme : 18 Ocak 2024 10:45

Ardahan ve Tunceli'de soğuk hava, Hakkari, Erzurum ile Kars'ta sis ve kar yağışı etkili oluyor. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü Erzurum'da, sabah saatlerinde etkili olan dondurucu soğuk hava nedeniyle araçlarda kırağı oluştu, yol ve kaldırımlar buz tuttu. Kent merkezinde oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi bazı bölgelerde yaklaşık 10 metreye kadar düştü. Polis ekipleri kavşaklarda önlem alırken, sürücülere takip mesafelerini korumalarını ve sis farlarını yakmaları uyarısında bulundu.

KAR VE SOĞUK ETKİSİNİ ARTIRDI

Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor. Kent merkezinde soğuk hava nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu. Kentin yüksek kesimlerinde ise karla mücadele çalışmaları sürüyor. Kars'ta kar yağışı ve sis etkili oldu. Kentte dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Karla birlikte oluşan sis, görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Tunceli’de bir süre önce etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. Dondurucu soğuklar nedeniyle bazı mahallelerdeki cadde ve sokaklarda buzlanma oluştu. Vatandaşlar kayganlaşan yollarda yürümekte güçlük çekti. Ağaçların da kırağı kaplandığı kentte, belediye ekipleri ana caddelerde tuzlama çalışması yaptı.

MUNZUR DAĞLARINDA DAĞ KAYAĞI KEYFİ

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başarılı operasyonlarıyla terörden arındırılan Munzur Dağları, adrenalin tutkunu dağ kayağı yapanların yeni gözde adresi oldu. Erzincan ile Tunceli arasında yer alan Munzur Dağları, dağ kayağı yapan vatandaşların ilgi odağı oldu. Karla kaplı olan Munzur’un Erzincan’a bakan yüzündeki yaklaşık 28 kilometrelik kısım serbest dağ kayağı yapan sporcuların uğrak yeri.

Bölgeye kaymaya gelen emekli öğretim görevlisi Yılmaz Ünal ile öğretim görevlisi Alptekin Sanalan, Munzurların dağ kayağı için bulunmaz bir yer olduğunu belirtti. Yılmaz Ünal, kayak yarışmalarının yapılması açısından çok uygun bir yer olduğunu ve çok fazla doğanın dokusuna zarar vermeden, doğal yaşamı etkilemeden Munzur Dağlarında faaliyetlerin yapılabileceğini söyledi.

Aynı zamanda Erzincan Dağcılık Kulübü yönetiminde yer alan emekli öğretim görevlisi Yılmaz Ünal, Munzurlarda kaya tırmanışı yaptıklarını ve bu sporlar için bulunmaz bir doğaya sahip olduklarını kaydetti.

GÖRÜŞ MESAFESİ 10 METREYE DÜŞTÜ

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun sis ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştü. Vatandaşlara, soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısı yapıldı.