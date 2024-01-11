Dolandırıcı çeteye 'Sibergöz-13' operasyonu: 73 kişi yakalandı

11 Ocak 2024 18:53 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 19:14

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da uluslararası bağlantılı büyük bir Forex yatırım dolandırıcılığı operasyonu gerçekleştirildiğini duyurdu. "SİBERGÖZ-13" adı verilen operasyonda, 8'i Türk vatandaşı, 65'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 73 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Sarıyer, Maslak'ta bulunan bir iş yerinin alt katındaki ofise yapılan operasyonda, şüphelilerin yurt dışı bağlantılı örgütlerle iş birliği içinde Forex yatırım vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

Bakan Yerlikaya, huzur kaçıran ve vatandaşın parasına göz diken dolandırıcılara karşı operasyonların devam edeceğini vurgudı.

RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda herçekleşen aramalarda; 103 adet PC ve bağlı çok sayıda monitör, 200 adet telefon, 3 adet ruhsatsız tabanca, 50 bin dolar döviz ve 178 bin TL, çok sayıda dijital ve yazılı doküman materyal ile İngilizce olarak hazırlanmış çok sayıda yatırım içerikli matbu formlara el konuldu.