Dolu yağışı çocuklara eğlence, araç sahiplerine çile oldu! 

08 Nisan 2024 00:46 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 00:47

Adana'nın Kozan ilçesinde, iftar vakti meydana gelen dolu yağışı, sürücüleri güç durumda bıraktı. Bu esnada bir çocuk, başına koyduğu plastik kutu ile dolunun altında eğlenceli anlar yaşadı.

Kozan'da etkili olan dolu yağışı, sokakları beyaz örtüyle kapladı. Yaklaşık yirmi dakika süren bu doğa olayı sırasında, araç sahipleri, arabalarını korumak için ağaçların altına ya da benzin istasyonlarına park etti.

ÇOCUKLARA EĞLENCE ÇIKTI!

Fındık boyutundaki dolu taneleri yüzünden zor anlar yaşayan insanlar arasında, başına plastik bir kasa geçirip olayı eğlenceye dönüştüren çocuk dikkat çekti.