03 Ocak 2024 17:16 - Güncelleme : 03 Ocak 2024 17:16

İnternet artık hayatın bir parçası olmuş durumda. Bu kullanım olanağı ile birlikte binlerce kişi ve kurum da kendi web sitelerine ihtiyaç duyuyor. Ülkemizde faaliyet gösteren resmi kurumlar ise web sitelerinin “com.tr” domain uzatışı üzerinden olmalıdır. Peki “Domain nedir ne işe yarar? Domain nasıl satın alınır, ücreti nedir?” İşte domain hakkında araştırılan ayrıntılar…

DOMAİN NEDİR?

Domainin Türkçe karşılığı alan adıdır. Herhangi bir web sayfasına giriş yaparken o web sitesinin IP adresi ile ilgili alana bağlanmanız gerekmektedir. Bu bahsedilen IP adreslerinin herkes tarafından bilinmesi ve akılda tutulması pek olası değildir. Bundan dolayı da domain kavramı geliştirilmiştir. Böylece de insanların IP adresi yerine domain ismi ile web sitesine bağlanması sağlanmıştır.

DOMAİN NE İŞE YARAR?

Domain web sayfalarının parmak izidir. Domain, insanların bir siteye ulaşmak için web tarayıcılarına yazdıkları adrestir. En bilinen tabir ile adres çubuğuna yazdıkları http(s): ile başlayan ve .com ile biten web adresleridir.

DOMAİN ÜCRETİ NEDİR?

Domain fiyatı piyasada genel olarak yıllık 10 $ + KDV civarında olmaktadır. Domain ücretleri tüm firmalar tarafından yıllık olarak hesaplanır. Bu domain fiyatlarını etkileyen en önemli etken almak istenilen domain adının süresi ve uzantısı olmaktadır. Bu etkenler domain fiyatlarını değiştirmektedir.

DOMAİN NASIL SATIN ALINIR?

Domain web sitelerinin en önemli unsurlarından biridir.

Bir domain adı satın almak, web adresi olarak hizmet vermesinin dışında internet sayfasını ne üzerine açacaksanız sizin markanız olacak ve genel online varlığınızı geliştirmeniz de önemli bir rol üstlenecektir. Domain almak için izlenmesi gereken bazı yollar vardır. İşte izlenmesi gereken yollar;