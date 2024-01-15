Düğünde eski sevgili dehşeti! Önce vurdu sonra intihar etti

15 Ocak 2024 03:53 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 03:54

Yine bir eski sevgili dehşeti daha... Alınan bilgiye göre, Necip Fazıl Mahallesi Trabzon Caddesi'nde bir düğün salonunda Ahmet T., eski kız arkadaşı olduğu öne sürülen Kader T. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Zanlı tartışmanın büyümesiyle belinden çıkardığı silahla Kader T.'ye ateş etti.

AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

Kader T. karnından vurularak kanlar içinde yere yığıldı. Ardından da Ahmet T. silahı kendi kafasına doğrultarak ateş etti.

Durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kendini kafasından vuran Ahmet T.'yiı da özel bir hastaneye kaldırdı. Kendi kafasına sıkan Ahmet T. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın yaşandığı yerde polis ekipleri geniş önlemler alırken, olay ilgili de inceleme başlattı.