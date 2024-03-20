Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu: Birinci Finlandiya, Türkiye'nin sıralaması ise gündemde

20 Mart 2024 10:42 - Güncelleme : 20 Mart 2024 11:05

Dünya Mutluluk Raporu, Birleşmiş Milletler desteğiyle bu yıl 12'nci kez hazırlandı. 5.5 milyon nüfusa sahip Finlandiya geçmiş senelerde olduğu gibi dünyanın en mutlu ülkesi seçildi. Son sırada yer alan ülke ise yine Afganistan oldu.

0 ile 10 arasındaki puanlama sistemiyle ülkelerde yaşayan insanların 3 yıllık ortalama mutluluğunu hesaplamaya çalışan uzmanlar ekonomik ve sosyal verileri de kullandı. Finlandiya 10 puan üzerinden 7.74 alırken, Afganistan ise 1.72 puan aldı.