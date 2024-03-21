Dünya'da Türkiye, Türkiye'de Diyarbakır mutsuz! İşte mutsuz şehirler sıralaması

21 Mart 2024 16:13 - Güncelleme : 21 Mart 2024 16:16

Ülkeler arasında yapılan araştırmada 20 Mart Dünya mutluluk günün de en mutlu ülkeler sıralandı. Ancak vatandaşlar arama motorunda en mutsuz ülkeler ve şehirleri daha çok arattı. Dünya'da mutluluk sıralamasında Türkiye çok gerilerde kaldı. 148 ülke arasında 98'inci olan Türkiye'nin içindeki mutlulukta merak edildi. Sıralamada çıkan sonuçlar şaşırttı.

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN MUTSUZ ŞEHİRLERİ

TÜİK'in 2023 verilerine göre; Türkiye'de mutluluk oranı azaldı. Mutlu insan sayısının azalmasındaki en büyük etken ise gelecek kaygısı ve finansal konular oldu. Ekonomi bakımından zorlanan kişiler mutluğu unuttuklarını ifade etti.

Rapora göre ise mutluluktan uzakta olan şehir Diyarbakır oldu. Raporun demografik açılımında insanların mutsuzlukları ise ekonomik koşullara bağlandı. Özellikle gençler arasında artan ekonomik sıkıntılar iş bulamama sorunları beraberinde gelen şehirden göç etmede buna neden olur. Diyarbakır'dan sonra en mutsuz şehirler ise; Antalya, Trabzon, İzmir, Ankara, Samsun gibi şehirler geldi.

TÜRKİYE'NİN EN MUTLU ŞEHİRLERİ

Sinop bu iller arasında en mutlu olanı oldu. Bunun tek nedeni ise insanların doğayı sevdikleri ve oluşturdukları yaşam alanlarını kabul etmelerine bağlandı.

Sinop'un nüfus azlığı ve yaşlı oranındaki yükseklikte mutluk oranının artışında etken olduğu uzmanlar tarafından kabul edildi. İlk on şehir arasında; Sinop'tan sonra Afyonkarahisar, Bayburt, Kırıkkale, Kütahya, Çankırı, Düzce, Uşak, Siirt ve Şırnak yer aldı.