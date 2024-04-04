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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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04 Nisan 2024 12:03 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 12:05

"Dünyadaki Mars" olarak biliniyor... Sivas'taki özel bölgede jandarma nöbet tutuyor

Sivas'ta rengi ve yapısıyla Mars gezegenine benzetilen Eğribucak kayalıkları define avcılarının hedefinde. Bölgenin zarar görmemesi için jandarma kuş uçurtmuyor.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sivas kent merkezine 23 kilometre uzaklıkta bulunan ve ilginç yapısıyla Mars gezegenine benzetilen Eğribucak Kayalıkları tehlike altında. 

Kızıl rengi ve kayalık yapısı ile Mars gezegenine benzetilen ve ‘Dünyadaki Mars’ olarak da anılan kayalıklar, definecilerin yanı sıra yabani hayvan avcılarının da radarına girmişti.Dünyadaki Mars olarak biliniyor... Sivas'taki özel bölgede jandarma nöbet tutuyor - 1. Resim

DEFİNECİLERE GÖZ AÇTIRMIYORLAR 

Hem Jandarma Asayiş ekipleri hem de Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı (HAYDİ) ekipleri, attıkları devriyeler ile defineciler ve avcılara göz açtırmıyor. Hem yaya hem de dron ile havadan denetimlerini sürdüren ekipler, sıklıkla devriye atıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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