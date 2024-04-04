"Dünyadaki Mars" olarak biliniyor... Sivas'taki özel bölgede jandarma nöbet tutuyor

04 Nisan 2024 12:03 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 12:05

Sivas kent merkezine 23 kilometre uzaklıkta bulunan ve ilginç yapısıyla Mars gezegenine benzetilen Eğribucak Kayalıkları tehlike altında.

Kızıl rengi ve kayalık yapısı ile Mars gezegenine benzetilen ve ‘Dünyadaki Mars’ olarak da anılan kayalıklar, definecilerin yanı sıra yabani hayvan avcılarının da radarına girmişti.

DEFİNECİLERE GÖZ AÇTIRMIYORLAR

Hem Jandarma Asayiş ekipleri hem de Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı (HAYDİ) ekipleri, attıkları devriyeler ile defineciler ve avcılara göz açtırmıyor. Hem yaya hem de dron ile havadan denetimlerini sürdüren ekipler, sıklıkla devriye atıyor.