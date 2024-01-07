"Dur" ihtarına uymadığına çok pişman oldu: 53 bin 400 TL ceza!

07 Ocak 2024 09:14 - Güncelleme : 07 Ocak 2024 09:15

Çorum'da uygulama yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan kaçan alkollü sürücü yaptığı yanlışın bedelini ağır ödedi. Kovalamaca sonucu yakayı ele veren sürücüye polis ekipleri, kaçan sürücüye 53 bin 400 TL idari para cezası uyguladı.

ARACI ÇEKİLDİ, EHLİYETİ İPTAL EDİLDİ

İhlaS Haber Ajansı'nın aktardığı olayda, alkollü olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde yapılan şok uygulamada, polis ekiplerinin "dur" ihtarına gaza basarak karşılık verdi. Hemen harekete geçen ekipler, kısa süren kovalamacının ardından aracı Fatih Caddesi üzerinde kıstırdı.

Araçtan indirilen sürücüye polis ekipleri tarafından 53 bin 400 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca ehliyeti süresiz olarak iptal edilen şahsın aracı da çekici vasıtasıyla otoparka çekildi. Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.