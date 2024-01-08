"Dur" ihtarına uymayıp silah çekti, bekçi bacağından vurdu! Olay sonrası gerginlik

08 Ocak 2024 06:24 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 06:24

Şanlıurfa'da dün gece saatlerinde sokakta korku dolu anlar yaşandı. Bir şansın bekçinin "dur" ihtarına uymayarak silah çekmesi sonrası silahlar patladı, olayda şüpheli dahil iki kişi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığına göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi Demir İzzet Caddesi üzerinde meydana geldi. Mahalle bekçileri, belinde tabanca olan bir şüpheliyi durdurarak aramak istedi. Ancak kimliği öğrenilemeyen şahıs, bekçilerin "dur" ihtarına rağmen kaçmaya başlayan şüpheli, iddiaya göre belinden çıkardığı silahla ateş de açtı.

KAZA KURŞUNU

Çıkan kısa süreli çatışmada Silahla karşılık veren bekçiler de şahsı bacağından vurdu. Olay esnasında yoldan geçen bir kişi de iddiaya göre, kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen silahtan seken kurşunla yaralandı.

Şüpheli ve kaza kurşunuyla vurulan diğer şahıs olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu sırada vurulan şahsın yakınlarının olay yerine gelmesi sonrası bölgede gerginlik yaşandı. Polisin müdahalesi sonrası durum yatıştırıldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor