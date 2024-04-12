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12 Nisan 2024 18:50 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 18:50

Düzce'de denizdeki cisim ekipleri harekete geçirdi

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde denizde bir cisim görülmesi ekipleri harekete geçirdi. Denize açılan Sahil Güvenlik ekibi, cismin plastik bot ile denize açılan şahıs olduğunu tespit etti.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Olay Hacıyusuflar Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, deniz açıklarında bir cisim gören vatandaşlar durumu Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdi.

Düzce'de denizdeki cisim ekipleri harekete geçirdi - 1. Resim

Denizde cismin ne olduğunu belirlemeye çalışan ekipler, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Denizde sürüklenmeye başlayan cisim açılmaya başlayınca Sahil Güvenlik ekiplerinden destek istendi.

Düzce'de denizdeki cisim ekipleri harekete geçirdi - 2. Resim

Sahil Güvenlik botu yaklaşık 2 kilometre açıkta plastik bot üzerinde bir şahsın balık tuttuğunu fark etti. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu tespit edilip gerekli kontrolleri yapıldı.

Düzce'de denizdeki cisim ekipleri harekete geçirdi - 3. Resim

Sahil Güvenlik ekipleri karada bekleyen polis ekiplerine durumu bildirince cismin plastik bot ile denize açılan şahıs olduğu belirlendi.

Düzce'de denizdeki cisim ekipleri harekete geçirdi - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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