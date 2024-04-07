Düzce'de zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı

07 Nisan 2024 03:44 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 03:44

Kaza Gölyaka Bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Düzce’den Gölyaka istikametine seyir halinde olan hafif ticari araç, karşı şeritten gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil karşı istikametten gelen araca çarparak kanala uçtu. Kazada otomobil dik kalırken, bölgeye çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Dik kalan otomobilin içinde bulunanlar sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince kurtarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerindeki ilk tedavilerinin ardından hastaneye kaldırılırken, kaza sebebi ile yol trafiğe kapandı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.