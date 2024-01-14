E5 savaş alanına döndü! İstanbul'da feci kaza: 1'i ağır 4 yaralı

14 Ocak 2024 08:12 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 08:13

İstanbul'da "E5" olarak bilinen D100 Karayolu'nda sabaha karşı korkunç bir kaza meydana gelirken, ortalık savaş alanına döndü. Olayda 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

REFÜJDEN UÇUP TAKLA ATTI

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığına göre kaza, Zeytinburnu E5 Yanyol Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 BOA 64 plaklı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince önünde ilerleyen 34 ZU 8831 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden 34 ZU 8831 plakalı otomobil, refüjü aşıp işaret lambasının direğine çarparak, ters döndü. Diğer otomobilin de yola savrulduğu kazada 4 kişi yaralandı.

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar yardıma koşarken bir yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaşanan kazada iki otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaza nedeniyle E-5 Yanyol trafiğe kapandı. Kaza yapan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yanyol trafiğe açıldı.