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    • 04 Ocak 2024 08:54 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 09:02

    Eczaneler kaçta açılır? Eczaneler sabah saat kaçta açılıyor? Eczaneler kaçta kapanıyor?

    Editör: Derya Sarıtepeci / Kaynak: TGRT HABER

    Eczanelerin saat kaçta açılıp kaçta kapandığı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sabah erkenden eczaneye gitmesi gerekenler, “Eczaneler kaçta açılır? Eczaneler sabah saat kaçta açılıyor?” sorularına cevap arıyor. İşte eczanelerin açılış ve kapanış saatleri!

    Eczaneler kaçta açılır? Eczaneler sabah saat kaçta açılıyor? Eczaneler kaçta kapanıyor?
    Eczane, Eczane Çalışma Saatleri

    Eczane açılış saatleri eczaneden ilaç alacak kişilerin merak ettiği sorular arasında yer alıyor. Eczaneler bir kamu hizmeti vermektedir. Bundan dolayı da belli bir çalışma saatleri bulunmaktadır. Peki “Eczaneler kaçta açılır? Eczaneler sabah saat kaçta açılıyor?” İşte bu konuya dair araştırılan ayrıntılar…

    ECZANELER SABAH KAÇTA AÇILIYOR? 2024 ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ!

    Türkiye’deki eczaneler sabah 09.00’da açılıyor ve mesaiyeye başlarlar. Eczanelerin açılış saatleri bazen ilden ile değişiklik gösterebilir. Nöbetçi eczaneler hariç eczanelerin kapanış saati 19.00’dur.

    Eczaneler kaçta açılır? Eczaneler sabah saat kaçta açılıyor? Eczaneler kaçta kapanıyor?

    ECZANELER ÖĞLE ARASI AÇIK MI, KAPALI MI?

    Eczanelerde öğle yemeği adı altında bir mola saatleri bulunmaz.  Öğle arası saatlerinde de eczaneler vatandaşlara hizmet vermeye devam ederler.

    ECZANELER HAFTA SONU KAÇA KADAR AÇIK?

    Alınan karara göre, yalnızca Cumartesi günü açıktır. Pazar günü eczaneler kapalı olmakla beraber, nöbetçi eczaneler hizmet vermektedir.

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    eczaneeczane çalışma saatleri
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