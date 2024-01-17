17 Ocak 2024 14:32 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 14:35
Ege Akersoy tutuksuz yargılanacak! Tehvid bayrağı taşıyan vatandaşı yumruklamıştı
İstanbul'da Galata Köprüsü'nde düzenlenen Filistin'e destek mitinginde "Kelime-i Tevhid" bayrağı taşıyan vatandaşı yumruklayan Ege Akersoy tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. İlk duruşmanın tarihi de belli oldu.
Editör: Suat Vilgen / Kaynak: TGRT Haber
İstanbul'da Filistin'e destek mitingi için toplanan grupta yer alan ve elinde Kelime-i Tevhid bayrağı bulunan kişiye sözlü ve fiili olarak saldırdığı iddia edilen Ege Akersoy hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
İLK DURUŞMA 14 ŞUBAT'TA
Hazırlanan iddianamede Ege Akersoy'un 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Ayrıca mahkemece Akersoy'un yurt dışına çıkma yasağı koyularak tahliyesine karar verirken, ilk duruşmanın 14 Şubat tarihinde görüleceği açıklandı.351;ti.