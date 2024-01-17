Ege Akersoy tutuksuz yargılanacak! Tehvid bayrağı taşıyan vatandaşı yumruklamıştı

17 Ocak 2024 14:32 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 14:35

İstanbul'da Filistin'e destek mitingi için toplanan grupta yer alan ve elinde Kelime-i Tevhid bayrağı bulunan kişiye sözlü ve fiili olarak saldırdığı iddia edilen Ege Akersoy hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İLK DURUŞMA 14 ŞUBAT'TA

Hazırlanan iddianamede Ege Akersoy'un 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Ayrıca mahkemece Akersoy'un yurt dışına çıkma yasağı koyularak tahliyesine karar verirken, ilk duruşmanın 14 Şubat tarihinde görüleceği açıklandı.

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