Tgrt Haber
17 Ocak 2024 14:32 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 14:35

Ege Akersoy tutuksuz yargılanacak! Tehvid bayrağı taşıyan vatandaşı yumruklamıştı

İstanbul'da Galata Köprüsü'nde düzenlenen Filistin'e destek mitinginde "Kelime-i Tevhid" bayrağı taşıyan vatandaşı yumruklayan Ege Akersoy tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. İlk duruşmanın tarihi de belli oldu.

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: TGRT Haber
Ege Akersoy, Filistin

İstanbul'da Filistin'e destek mitingi için toplanan grupta yer alan ve elinde Kelime-i Tevhid bayrağı bulunan kişiye sözlü ve fiili olarak saldırdığı iddia edilen Ege Akersoy hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İLK DURUŞMA 14 ŞUBAT'TA  

Hazırlanan iddianamede Ege Akersoy'un 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Ayrıca mahkemece Akersoy'un yurt dışına çıkma yasağı koyularak tahliyesine karar verirken, ilk duruşmanın 14 Şubat tarihinde görüleceği açıklandı.

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