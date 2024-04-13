Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Ege Denizi'nde sabaha karşı şiddetli deprem!
13 Nisan 2024 06:00 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 06:00

Ege Denizi'nde sabaha karşı şiddetli deprem!

Ege Denizi'nde saat 05.23 sularında 4,5 büyüklüğünde deprem oldu.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
Ege Denizi&#039;nde sabaha karşı şiddetli deprem!

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Bu sefer Ege Denizi'nde deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, sarsıntı saat 05.23'te, 4,5 büyüklüğünde meydana geldi.

Sarsıntının merkez üssünün Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine uzaklığı, 246,77 kilometre olarak ölçüldü.

Depremin derinliği ise 5,68 kilometre olarak gerçekleşti.

Son depremler için tıklayın

Kaynak: TGRT Haber
Denizli'de tır otomobile çarptı: Aynı aileden 6 yaralı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...