Ege Denizi'nde sabaha karşı şiddetli deprem!

13 Nisan 2024 06:00 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 06:00

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Bu sefer Ege Denizi'nde deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, sarsıntı saat 05.23'te, 4,5 büyüklüğünde meydana geldi.

Sarsıntının merkez üssünün Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine uzaklığı, 246,77 kilometre olarak ölçüldü.

Depremin derinliği ise 5,68 kilometre olarak gerçekleşti.

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