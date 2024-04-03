Eğirdir Gölü için korkutan tahmin: 2028’de göl ikiye ayrılabilir

03 Nisan 2024 15:37 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 15:42

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Isparta’daki su kaynaklarının korunması ve etkin yönetimiyle ilgili Valiliğinde toplantı gerçekleştirildi. İl Su Kurulu toplantısına DSİ Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yakup Karaaslan, tüm ilçe kaymakamları, üniversite temsilcileri ile ilgili kamu kurum ve kuruluş müdürleri katıldı.

Toplantıda konuşan Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Karaaslan iklim değişikliğinin su kaynaklarına olası etkileri, iyi ve kötü durum senaryoları ile alınması gereken tedbirleri sıraladı.

Karaaslan, “İklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisiyle ilgili yaptıkları çalışmaya dikkat çekerek "Özellikle 2030 yılında Türkiye’de nüfus yüzde 10 artacak ve su kaynaklarımızın potansiyeli de yüzde 20 azalacak. Eğer gerekli tedbirleri almazsak 2030 yılında maalesef su fakiri ülke durumuna düşeceğiz." dedi.

"GÖL İKİYE AYRILIYOR"

Isparta genelinde de bilgi veren Karaaslan sözlerine şöyle devam etti;

"2021 yılındaki kuraklık yaşanırsa 2028 yılında Eğirdir Gölü'müz maalesef 913 metreye geriliyor ve göl ikiye ayrılıyor. Eğer normal şartlar devam ederse yani azalım eğilimi bu şekilde devam ederse 2021 yılındaki gibi kuraklık yaşamazsak ve hiçbir tedbir almazsak göl yine 913 metreye geliyor ve ikiye ayrılıyor.

Eğer yüzde 50 kısıntılı sulamaya şimdiden başlarsak gölü kurtarıyoruz, göl 916-917 metreye kadar gelebiliyor. Mutlaka yüzde 50 sınırlı sulamayla başlamamız gerekiyor. Daha sonra ise sulamaların rehabilitasyonu ve damlama sulamaya geçmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.