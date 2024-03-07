Eğitime kar engeli: Okullar 1 gün tatil edildi

07 Mart 2024 09:15 - Güncelleme : 07 Mart 2024 09:26

Kurak geçen şubat ayının ardından kar ve yağmurlu hava yüzü göstermeye başladı. Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 50 santimetreyi ulaşırken, 32 mahalle ve 33 mezranın yolu kapandı.

İhbarlar üzerine harekete geçen ekipler, kapanan yolların bir an önce açılması için büyük çaba sarf ediyor.

1 GÜN EĞİTİME ARA VERİLDİ

Karla mücadele ekipleri, yüksek kesimlerdeki yerleşim alanlarında yol açma ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor. İlçede kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime ise 1 günlük ara verildi.