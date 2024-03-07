Eğitime kar engeli: Okullar 1 gün tatil edildi
Van'ın Başkale ilçesinde şiddetli kar yağışı etkili oldu. Hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle okulların 1 gün tatil edildiği aktarıldı.
Kurak geçen şubat ayının ardından kar ve yağmurlu hava yüzü göstermeye başladı. Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 50 santimetreyi ulaşırken, 32 mahalle ve 33 mezranın yolu kapandı.
İhbarlar üzerine harekete geçen ekipler, kapanan yolların bir an önce açılması için büyük çaba sarf ediyor.
1 GÜN EĞİTİME ARA VERİLDİ
Karla mücadele ekipleri, yüksek kesimlerdeki yerleşim alanlarında yol açma ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor. İlçede kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime ise 1 günlük ara verildi.