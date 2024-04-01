Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Gündem>Ehliyetsiz 17 yaşındaki sürücü yaya geçidindeki gence son hız çarptı!
01 Nisan 2024 22:01 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 22:01

Ehliyetsiz 17 yaşındaki sürücü yaya geçidindeki gence son hız çarptı!

Beylikdüzü'nde 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü son sürat girdiği yaya geçidinde arkadaşlarıyla yaya geçidinden geçen 17 yaşındaki çocuğu savurdu.

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Beylikdüzü'nde, yaya geçidindeki 17 yaşındaki gence yaya geçindeyken çarpıp kaçan ehliyetsiz sürücü yakalandı.

Dün akşam satlerinde Ç.E. (17) idaresindeki 34 FUZ 688 plakalı otomobil, Adnan Kahveci Mahallesi'nde yaya geçidinden yolun karşısına arkadaşlarıyla geçen S.M'ye (17) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan S.M'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis, kazanın ardından kaçan ehliyetsiz sürücü Ç.E'yi yakaladı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, hakimlikçe tutuklandı.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

Ehliyetsiz 17 yaşındaki sürücü yaya geçidindeki gence son hız çarptı! - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

İllere Göre Seçim Sonuçları

İstanbul Seçim Sonucu

Büyükşehir Belediyeleri Parti Dağılımı

İl Belediyeleri Parti Dağılımı

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...