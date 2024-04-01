Ehliyetsiz 17 yaşındaki sürücü yaya geçidindeki gence son hız çarptı!

01 Nisan 2024 22:01 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 22:01

Beylikdüzü'nde, yaya geçidindeki 17 yaşındaki gence yaya geçindeyken çarpıp kaçan ehliyetsiz sürücü yakalandı.

Dün akşam satlerinde Ç.E. (17) idaresindeki 34 FUZ 688 plakalı otomobil, Adnan Kahveci Mahallesi'nde yaya geçidinden yolun karşısına arkadaşlarıyla geçen S.M'ye (17) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan S.M'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, kazanın ardından kaçan ehliyetsiz sürücü Ç.E'yi yakaladı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, hakimlikçe tutuklandı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.