Ehliyetsiz sürücü kamyonetle ortalığı birbirine kattı

24 Mart 2024 17:19 - Güncelleme : 24 Mart 2024 17:21

‘Dünya fani, ölüm ani. Bir oy versen, ne olur yani?’ sloganıyla oy istemişti! Adaylıktan çekiliyor

‘Dünya fani, ölüm ani. Bir oy versen, ne olur yani?’ sloganıyla oy istemişti! Adaylıktan çekiliyor

Adıyaman merkez Malazgirt Mahallesi 3.Çevre Yolu üzerinde ehliyetsiz olduğu öğrenilen S.Ö., idaresindeki 21 DZ 841 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Burada bulunan aydınlatma direklerini deviren kamyonet daha sonra yol ortasına devrilerek durdu. Meydana gelen kaza yerine sağlık ekipleri, polis ekipleri ve itfaiye ekipleri gönderildi. Ölen yada yaralananın olmadığı kazada araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrasında devrile kamyonet polis ekiplerinin incelemelerinin ardından yoldan kaldırıldı.

