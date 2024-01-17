Ekipler Berat bebek için seferber oldu: 6 saatlik mücadelenin sonunda hastaneye yetiştirildi

17 Ocak 2024 09:19 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 09:20

Hakkari'nin birçok noktasında 4 gündür yoğun bir şekilde yağan kar yağışı hayatı felç etti. İlde kar yağışı nedeniyle köy yolu kapandı.

İlçeye 43 kilometre uzaklıkta yolu kar nedeniyle kapalı olan köylerden biri oan Onbaşılar'da ateşi yükselen 7 aylık Berat Mir Kozay'ın ailesi durumu heme sağlık ekiplerine bildirdi.

Berat bebeğin ailesinin durumu bildirmesi üzerine harekete geçen ekipler, kalınlığının yer yer 3 metreyi aştığı yolda 6 saat sonra yolu açarak mezraya ulaştılar.

BERAT BEBEĞİN DURUMU İYİ

Yapılan ilk müdahalesinin ardından bebek ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastaneden tedavisi yapılan bebeğinin durumu iyi olduğu öğrenilirken, ekipler karla mücadele çalışmasına devam ediyorlar.