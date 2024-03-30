Elazığ depremle sarsıldı... Depremin ürküten sesini duyan köpek nereye kaçacağını bilemedi!

30 Mart 2024 12:26 - Güncelleme : 30 Mart 2024 12:33

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) yaptığı açıklamaya göre; Elazığ'da saat 03.30'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin yaklaşık 13,83 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre illerde de hissedildi.

SANİYE SANİYE KAMERADA

Olumsuz bir durumun yaşanmadığı Elazığ'daki deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı. Bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine 4,7 büyüklüğündeki depremle, ürünlerin sallandığı görülüyor.

Bir diğer görüntüye ise depremin ürküten sesi kameraya yansıdı. Bir evin güvenlik kamerası görüntülerine ise sarsıntının korkutucu sesi yansıyor ve kaldırımda yatan bir köpeğin ayağa kalkarak koştuğu görülüyor.