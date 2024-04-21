21 Nisan 2024 02:56 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 03:41
Elazığ'da akrabalar arasında silahlar konuştu: 1 ölü
Elazığ'ın Baskil ilçesinde akrabalar arasında silahlı kavga çıktı. Feci olayda 1 kişi hayatını kaybetti.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Suyatağı köyü Torsuşağı mezrasında akrabalar arasında belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada M.Ö'nün silahla ateş etmesi sonucu Cebrail Ö. ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Cebrail Ö. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
M.Ö, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı