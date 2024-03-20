Elazığ’da depremin habercisi sirrokümülüs bulutları oluştu!

20 Mart 2024 15:15 - Güncelleme : 20 Mart 2024 15:50

Elazığ’da vatandaşlar sirrokümülüs bulutları ile güne başladı. Bazı vatandaşlar ellerine aldıkları cep telefonları ile gökyüzünde yaşanan doğa olayını görüntüledi.

DEPREM Mİ YAĞMUR MU?

Yüksek seviyede bulunan bu bulut tipi daha çok yağmur habercisi olarak nitelendirilirken, bazı vatandaşlar ise bu tür bulutların deprem habercisi olduğuna inanıyor.

Öte yandan Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, yarın sabah saatlerinden ertesi gün akşam saatlerine kadar Elazığ ve ilçelerinde kuvvetli sağanak yağışın beklendiğini, vatandaşlardan olumsuzluklara karşı tedbirli olmalarını istedi.