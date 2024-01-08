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    • 08 Ocak 2024 17:04 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 17:27

    Elazığ’da feci kaza! Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 yaralı

    Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

    Elazığ’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyere ok gibi saplandı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

    Elazığ’da feci kaza! Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 yaralı
    Elazığ, Kaza

    Elazığ-Malatya karayolunda meydana gelen olayda, E.A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjdeki bariyerlere adeta ok gibi saplandı.

    Kazada, Ramazan B. olay yerinde hayatını kaybederken sürücü ise yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    CANSIZ BEDENİ ARAÇ İÇERİSİNDEN ÇIKARILDI

    Hayatını kaybeden Ramazan B.’nin cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından araç içerisinden çıkartılarak otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

    Haberler>Gündem>Elazığ’da feci kaza! Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 yaralı
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    Elazığkaza
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