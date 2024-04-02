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02 Nisan 2024 23:35 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 23:58

Elazığ'da silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı!

Elazığ'da iki grup arasında çıkan tartışma, bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Elazığ'da iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. Rüstempaşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü.

Elazığ'da silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı! - 1. Resim

AĞIR YARALI KURTARILAMADI!

Olayda 1'i ağır 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Ağır yaralı olan Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olaya ilişkin 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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