Emniyet duyurdu: 2016'da FETÖ'den ihraç edilmişti gaybubet evinde yakalandı

20 Mart 2024 17:55 - Güncelleme : 20 Mart 2024 18:27

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Vali Ahmet Pek adliyeye sevk edildi.

2016 yılında KHK ile ihraç edilen eski Vali Ahmet Pek, Sivas Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerinin, FETÖ faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucu saklandığı gaybubet evinde yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Pek, Sivas’ta adliyeye sevk edildi.

"FETÖ İLE MÜCADELE KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR"

Emniyet Genel Müdürlüğü açıklamasında operasyonu şöyle bildirdi: "FETÖ ile mücadele kararlılıkla devam ediyor. 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan terör örgütünün önemli isimlerinden, 2016 yılında KHK ile ihraç edilen eski Vali Ahmet Pek, Sivas Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerinin, FETÖ faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucu saklandığı gaybubet evinde yakalandı."