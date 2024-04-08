Engelli kardeşinin "kötü muamele gördüğünü" iddia etmişti! Bakanlık iddiaları yalanladı

08 Nisan 2024 17:52 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 18:02

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ağrı'da ağır engelli bir bireyin hastanede kötü muamele gördüğüne dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada konu tüm detaylarıyla paylaşıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

“Bir vatandaşımızın engelli bakım merkezinde kalan kardeşinin kötü muameleye maruz kaldığına dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

Ağır engelli birey E.Ç. için, ailesinin bakımında olduğu dönemde, tedavi gördüğü hastanenin başhekimliğinin ihmal nedeniyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına yaptığı ihbar üzerine 16.02.2024’te İl Müdürlüğümüzce sosyal inceleme yapılmıştır.

Yapılan inceleme sonucu ileri düzeyde sağlık sorunları bulunan ağır engelli E.Ç’nin taburculuktan sonraki süre içinde ağabeyi ve psikiyatri hastası olan annesi ile kalmaya devam etmesinin risk taşıyabileceği dikkate alınarak Niğde 2. Aile Mahkemesi tarafından bakım tedbiri alınmış, engelli birey 15.03.2024’te bakanlığımıza bağlı özel bakım merkezine yerleştirilmiştir.

Engelli bireyin kabul esnasında yapılan muayenesinde vücudunda çokca mantar ve kızarıklıkların mevcut olduğu ve takip ve tedavi gerektiren ağır sağlık sorunları bulunduğu tespit edilmiştir.

Merkeze kabulü sonrası E.Ç genel sağlık durumu sebebiyle 18.03.2024, 29.03.2024, 02.04.2024 tarihlerinde çeşitli şikayetlerle hastanede tedavi altına alınmıştır.

En son böbrek yetmezliği şüphesi ile 02.04.2024’te Niğde’de yoğun bakımda tedavi altına alınan E.Ç, ablasının refakatinde tedavi görmek üzere Kayseri’deki hastanede yoğun bakıma sevk edilmiştir.

Ailenin E.Ç’yi yanına alma talebi bakım tedbiri olması sebebiyle uygun görülmemektedir.

Hastanede tedavisi süren engelli bireyin bakım merkezinde kötü muamele gördüğüne ilişkin şikayet araştırılmış olup kamuoyunu yanıltmaya dönük bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı tespit edilmiştir.

Bakanlığımıza ulaşan her iddiayı titizlikle incelemeye ve engelli bireylerin en iyi hizmeti almasının takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”