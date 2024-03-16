Engin ve Dilan Polat'a yeni şok! Saldırının tetikçisi 'Daltonlar Çetesi' çıktı: 8 yıla kadar hapis...

16 Mart 2024 10:59 - Güncelleme : 16 Mart 2024 11:03

Sosyal medyada sergiledikleri lüks yaşamlarıyla dikkat çektikten sonra haklarında soruşturma başlatılan, kara para aklama suçundan tutuklanan Dilan ve Engin Polat çifti şok üstüne şok yaşıyor. Şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezine yönelik saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Parlak'ın "Hesaplaşma gayreti içine girip beni öldürmek istediler" diyerek şikayetçi olduğu Polat çifti hakkında 8'er yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamedeki çarpıcı detaylar ise dikkat çekti. Parlak'ın iş yerine düzenlenen saldırının failinin Barış Boyun, Beratcan Gökdemir ve Batın Can Gökdemir'in liderlik ettiği Daltonlar Çetesi olduğu belirtildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; Dilan Polat ile Banu Parlak arasında husumet bulunduğu, Polat'ın "Tedbir kararının anasını göreceksin, iftiranın danasını göreceksin. Bitti bitti... Sana bu prim fazla bile... Sana daha ne mesajlarım var sıra sıra..." şeklinde konuştuğu bir video ile Parlak'ı tehdit ettiğine yer verildi.

'DALTONLAR ÇETESİ' İLE İRTİBAT KURMUŞLAR

Bu mesajdan kısa süre sonra Sezgin, Engin ve Dilan Polat'ın ortak kararıyla Engin Polat'ın, Gürcistan'daki bağlantılarını kullanarak kamuoyunda "Daltonlar çetesi" olarak bilinen suç örgütünün firari yöneticilerinden olan Beratcan ve kardeşi Batın Can Gökdemir ile Parlak'ın iş yerine tehdit amaçlı silahlı saldırı düzenlenmesi için irtibat kurduğu kaydedildi.

Gökdemir kardeşlerin, suç örgütüne ait hücre evinde eyleme hazır halde bekleyen Batuhan İnci, Yunus Emre Yıldız, Nizamettin Bilgili, Onur Abiç ve İsmail Emre Arifoğlu adlı şüphelilere eylemde kullanacakları motosiklet ve silahı teslim alacakları konum ile Parlak'ın işyerinin konumuyla birlikte talimat verdikleri anlatıldı.

Şüpheliler talimat doğrultusunda 1 Ekim gece saatlerinde Parlak'ın iş yerine 2 ayrı silahlı saldırı gerçekleştirdiği, saldırı sebebiyle 45 bin Türk lirası kadar maddi hasar oluştuğu, iş yerinin camında 5 kurşun deliği olduğu tespit edilirken iş yerinin önündeki yolda da toplam 9 mm çapında 5 boş kovan ele geçirildiği belirtildi.

"DİLAN VE ENGİN POLAT HESAPLAŞMA GAYRETİ İÇİNE GİRDİ"

İddianamede yer verilen Banu Parlak'ın şikayet dilekçesinde ise; "Dilan Polat eski arkadaşımdı. Aynı sektörde faaliyet gösteren bir firma kurmam üzerine Dilan Polat ve Engin Polat bana husumet beslemeye başladı. Bu husumetimiz nedeniyle başlayan hukuki süreçler sonuçlandı. Ancak son zamanlarda kamuoyuna duyurulan bazı itiraf ve ihbar mahiyetindeki açıklamaları sebebiyle Engin ve Dilan Polat'ın benimle hukuk sınırları dışında hesaplaşma gayreti içerisine girdiklerini ve beni öldürtmek istediklerini anlıyorum. Basına da yansıyan bir videoda Halil İbrahim Kalkan isimli şahıs, Engin, Dilan Polat ve Gürsel Yılmaz tarafından azmettirilen bir şahsın silahlı saldırısına uğradığını, kendisinden beni ve Seyhan Soylu'yu vurmasını istediklerini ancak kendisinin kabul etmediğini açıkladı.

"BENİ ÖLDÜRTMEK İSTEDİKLERİ İÇİN ŞİKAYETÇİYİM"

Polat ailesinden beni öldürtmek istedikleri için şikayetçiyim. İş yerime ilk silahlı saldırı gerçekleştikten sonra sosyal medya hesabımdan 'İş yerime geçiyorum' şeklinde paylaşım yaptığım bunun üzerine iş yerime tekrar silahla ateş edildiğini öğrendim. Can güvenliğimden endişe ettiğime dair paylaşımlar yaptım.

Dilan'ın açıklamaya ilişkin haberleri kendisinin yaydığını düşünüyorum. 30 Eylül günü saat 21.30 sıralarında Dilan Polat beni arayarak 'Kardeşim Sıla'yı içeriye aldılar. Engin'i de, beni de alacaklar bak yapma, o görüntüleri sen yaydın' dedi. Görüşmeden yaklaşık 5 saat sonra iş yerim kurşunlandı. Dilan kız kardeşi Sıla'nın gözaltına alınması sebebiyle beni sorumlu tutuyordu. Son paylaşımlarından birinde ekmeği öperek 'Sana ekmek yedirmeyeceğim' dedi" ifadelerini kullandığı görüldü.

"HEDEF BANU PARLAK DEĞİL"

Dilan Polat ise ifadesinde; "Bir süre önce aramızda küçük bir sorun yaşandı. Daha sonra barıştık ve tekrar görüşmeye devam ettik. Bahse konu silahlı saldırıya kadar aramızda herhangi bir husumet yoktu. Zaman zaman telefonda görüşürdük. İş yerine yapılan silahlı saldırıyı azmettirdiğim iddiasını kesinlikle kabul etmiyorum. Bu şahıs benimle aynı sektörde faaliyet göstermektedir. Ancak aramızda herhangi bir rekabet ilişkisi yoktu. Niye hakkımda böyle bir iddia ortaya attığını bilmiyorum. Beratcan ve Batıncan Gökdemir'i tanımıyorum. Halil İbrahim Kalkan'ı da tanımıyorum. Öne sürdüğü iddialar asılsızdır.

Şahsı Banu Parlak'a ait işyerinin kurşunlanması sonrasında televizyonda gördüm. Bahse konu sosyal medya paylaşımında sarf etmiş olduğum sözleri genele yönelik olarak söylemiştim. O tarihlerde sosyal medya üzerinden yoğun saldırıya maruz kalıyordum. Hatırladığım kadarı ile hastane odasında 'İftiranın danasını göreceksin' içerikli videoyu o tarih itibari ile bana sözlü saldırıda bulunan Seyhan Soylu, Feyza Altun ve Cüneyt Özdemir'e ve genele yönelik çekmiş ve yayınlamıştım. Burada hedef Banu Parlak değildi. 0 dönem bahsi geçen tüm şahıslar bana karşı birleşmiş ve sözlü saldırıda bulunuyordu. Ben de bu saldırılara tepki olarak bu paylaşımı yaptım" ifadelerini kullandı.

"SALDIRIYI KİMİN YAĞTIĞINI BİLMİYORUM"

Engin Polat, Dilan Polat ve Sezgin Polat'ın ifadeleri de iddianameye yansıdı. Engin Polat şöyle konuştu:

"Saldırıyı sosyal medyadan duydum. Bu saldırıdan 2 gün önce Banu Parlak sosyal medyadan açıklama yapmış ve bizi suçlamıştı. Bahse konu saldırıyı kimin yaptığını bilmiyorum, bir fikrim de yok. Beratcan Gökdemir'i tanımıyorum. Gürcistan'a en son 2022 yılında 4-5 saatliğine arkadaş grubum ile girip çıktım. Onun haricinde bu ülke ile herhangi bir irtibatım yoktur.

Halil İbrahim Kalkan'ı tanımıyordum. Yaklaşık 1 ay önce bizi tehdit etmesi ile ismini öğrendim. Bununla ilgili suç duyurusunda da bulunmuştuk. Niye bu şekilde bir iddia öne sürdüğü konusunda bir fikrim yok. Banu Parlak'a ait iş yerine saldırı düzenlenmesi konusunda kendisini yönlendirmedim. Bu olayın öncesi bayanlar arasında yaşanan bir tartışmadan ibarettir. Benim ve ailemin Banu Parlak'ın iş yerine yapılan silahlı saldırıyla hiçbir ilgisi yok."

"İDDİALAR GERÇEK DIŞI"

Sezgin Polat ise; "Daltonlar çetesini bilmiyorum. Gökdemir soyadlı tanıdığım biri yoktur. İddialar bana ve aileme yönelik olarak düzenlenmiş bir komplodur, gerçek dışıdır. Kesinlikle kabul etmiyorum, ne benim ne oğlumun ne gelinimin ne de diğer aile fertlerimin böyle olaylarla işi olmaz. Bu şahıslar bizi bitirmeye çalışmaktadır" dedi.

8 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianamede, Dilan, Engin ve Sezgin Polat için 'Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit', 'Mala zarar verme' suçlarından toplamda ayrı ayrı 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Ayrıca belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmaları talep edildi.

KARDEŞLER HAKKINDA YAKALAMA KARARI

İddianamede Barış Boyun, Beratcan ve Batin Can Gökdemir'in 'Silahlı suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit', 'Mala zarar verme' ve 'Ruhsatsız silah taşıma' suçlarından ayrı ayrı toplamda 8 yıl 4 aydan 23 yıla kadar hapsi istendi. Diğer 5 sanığın da çeşitli suçlardan değişen oranlarda cezalandırılmaları talep edildi. Öte yandan şüpheliler Barış Boyun ve Gökdemir kardeşler hakkında yakalama kararı çıkartıldığı belirtildi.