Erdal Beşikçioğlu'ndan Etimesgut'taki kedi vahşeti sonrası açıklama

06 Nisan 2024 21:08 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 21:09

Ankara Etimesgut'ta İstasyon Mahallesi 2360'ıncı Sokak'taki bir apartmanın önündeki kanepenin içerisinde kafaları ve patileri kesilerek öldürülmüş 6 kedi yavrusu bulunması sonrası Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlatırken belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'ndan açıklama geldi.

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) Başkanı Haydar Özkan, AA muhabirine, sabah saatlerinde ihbar aldıklarını hemen olay yerine intikal ettiklerini söyledi.

Özkan, "Emniyet ekiplerinin soruşturmasını yakından takip ediyoruz. HAYKONFED olarak biz de suç duyurusunda bulunduk. Bu caniliği yapanlar insan olamaz." ifadesini kullandı.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu da konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaparak şunları söyledi:

"İstasyon Mahallesi Villa Parselleri 2360 sokaktaki bir apartman bahçesinde meydana gelen olayı derin bir üzüntü ile öğrendim.

Etimesgut Belediyesi olarak, bu tür insanlık dışı eylemlerin tekrarlanmaması için gerekli adımları atmaya kararlıyız. Her bir canlımızın haklarını korumak bizim önceliğimizdir. Bu tür insan vicdanına aykırı davranışlara karşı sıfır tolerans politikası izleyeceğimizi ve bir sokak evcilimizin canlarını korumak için gerekli adımları atacağımızı taahhüt ediyoruz. Bu olayın takipçisi olacağımı bilmenizi isterim.

İlçemizin huzur ve güvenliği için çaba sarf etmeye devam edecek, sokak evcillerimizin güvenliği ve refahı için elimizden geleni yapacağız"