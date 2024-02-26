Erdoğan'a doğum günü sürprizi! Pastada o efsane poz yer aldı

26 Şubat 2024 14:12 - Güncelleme : 26 Şubat 2024 14:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün 70'inci yaşına girdi. Erdoğan'ın doğum günü sebebiyle Üsküdar Kısıklı'daki evinin önünde toplanan bir grup vatandaş, pankart ve pasta ile kutlama yaptı.

AÇILIŞ ÖNCESİ SÜRPRİZ KUTLAMA

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi açılış törenine katılmak üzere evinden çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan sürprizle karşılaştı. Vatandaşlar ellerinde pasta ile Erdoğan'ı karşıladı. Bu esnada makam aracını durduran Erdoğan da tebrikleri kabul ederek vatandaşlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

PANKARTLI KARŞILAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın araçtan indiği sırada AK Partililer tarafından hazırlanan 'İyi ki doğdun Reis, İyi ki doğdun' ve 'Dün de bugün de yarın da seninleyiz. Doğum günün kutlu olsun Reis' yazılı pankartları da açıldı.

Üzerinde fotoğrafının yer aldığı pastayı da tadan Erdoğan bir süre vatandaşlarla sohbet etti. AK Parti Üsküdar Gençlik Kolları da doğum günü vesilesiyle doğum günü pasta ikramına katıldı.

DOĞUM GÜNÜ PASTASINDA 'KAAN' DETAYI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan doğum günü pastasının üzerinde yer alan fotoğraf dikkat çekti. Pastada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Muharip Uçak 'KAAN'ın ismini açıkladığı gün çekilen bir fotoğrafının kullanılması gözlerden kaçmadı.

Geçen hafta ilk kez gökyüzüyle buluşan Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı KAAN, dünyada geniş yankı uyandırmıştı.

BİR SÜRPRİZ DE AÇILIŞTA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan'a bir doğum günü sürprizi de törende yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinin ve gerçekleştirdiği projelerin yer aldığı bir film gösterildi. 70 yaşına giren Erdoğan, filmi izlerken duygusal anlar yaşadı.

TGRTHABER.COM.TR - ÖZEL