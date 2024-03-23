“Erdoğan’ın Ankara mitinginde gözaltı” iddialarına yalanlama!

23 Mart 2024 23:55 - Güncelleme : 23 Mart 2024 23:57

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı Ankara Mitinginde pankart açanlar gözaltına alındı” iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

"SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı Ankara Mitinginde pankart açanlar gözaltına alındı” iddiası doğru değildir. Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Büyük Ankara Mitinginde izinsiz pankart açan 5 kişilik bir grup, herhangi bir provokasyona mahal vermemek maksadıyla miting alanı dışına çıkarılmış ve güvenli bir şekilde alandan ayrılmaları sağlanmıştır. İddia edildiği gibi şahıslara yönelik gözaltı veya herhangi bir işlem söz konusu değildir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz” denildi.