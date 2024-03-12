Erdoğan'ın 'son seçimim' açıklaması... Bakan Tunç: 3. dönem için adaylık yolu açılır...

12 Mart 2024 15:23 - Güncelleme : 12 Mart 2024 16:10

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'son seçimim' sözleri, ölümlü kazaya karışan oğlunu önce Mısır'a sonra da ABD'ye kaçıran yazar Eylem Tok'un iadesi ve CHP'de gündeme bomba gibi düşen para sayma görüntülerine ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı.

YAZAR EYLEM TOK VE OĞLU İÇİN İADE TALEBİ

Bakan Tunç'un konuşmasından satır başları:

Soruşturma devam ediyor. Mısır üzerinden ABD'ye geçmişlerdi. ABD ile adli yazışmalarımızı gerçekleştirdik. 7 Mart tarihinde de iade talebimizi illettik. Bugün itibarıyla bize ABD'den cevabi yazı geldi. İstenen belgeler vardı ve bu belgeleri tamamladık.

Adli süreç hem Mısır'dan hem ABD'den talep ettik, hem diplomatik yollardan hem INTERPOL aracılığı ile bunlar gerçekleşiyor. Umut ediyoruz ki ABD iade talebimizi olumlu karşılasın buradaki yargılama süreci de devam etsin. Kaza sonrası olay yerine gelen ve sonrasında havaalanına anne ve oğlunu bırakan kişi gözaltına alındı, yine 18 yaşından küçük sürücünün babasının şoförü ile ilgili de gözaltı kararı verildi.

ERDOĞAN'IN 'SON SEÇİMİM' AÇIKLAMASI

Sayın Cumhurbaşkanımız anayasamızın 101. maddesine göre Cumhurbaşkanı 5 yıllığına seçilir 2 dönem seçilir ama 116 maddenin 3. fıkrasına göre orada da eğer TBMM Cumhurbaşkanının ikinci döneminde yenileme kararı alırsa, 5'te 3 çoğunlukla seçimlerin yenilenme kararı alınırsa o durumda ad 3. dönem için adaylık yolu da açılır. Bakalım önümüzdeki 4.5 yıllık süreçte neler olur.

CHP'DE PARA SAYMA GÖRÜNTÜLERİ

Adli soruşturma başlatıldı. İfadeler alınıyor. Cumhuriyet Savcılığımız işin takibini yapıyor. Bağışın şekli bellidir. Savcılık bu paraların kaynağını sorgulayacaktır. Kamuoyunda büyük bir tepki ortaya çıktı. İstanbul İl Başkanlığı'nın binanın alınmasıyla ilgili bir para olduğu söyleniyor. İncelemeler sonucunda ortaya çıkacaktır"