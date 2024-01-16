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16 Ocak 2024 10:08 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 10:15

Erzincan’da fuhuş operasyonu: 5 mağdur kadın kurtarıldı

 Erzincan’da düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 kadın kurtarıldı.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Erzincan

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince  “Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek” suçunu işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

5 MAĞDUR KADIN KURTARILDI

Ahlak Büro Amirliğine bağlı 2 ekip ve 10 personel ile yaklaşık 3 ay süre ile yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucu mağdur kadınların kurtarılması, şüpheli şahısların yakalanması ve suç unsurlarının tespiti için; 10 ekip 30 personelle yapılan eş zamanlı operasyonda, şüpheli şahıslar belirlenen adreslerde yakalanarak gözaltına alındı, 5 mağdur kadın kurtarıldı. Şüpheli A.S., İ.E. ve S.O. isimli şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.Erzincan’da fuhuş operasyonu: 5 mağdur kadın kurtarıldı

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