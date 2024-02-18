Erzincan'daki altın madeni şirketinin Türkiye'deki müdürü gözaltı sonrası serbest

18 Şubat 2024 10:52 - Güncelleme : 18 Şubat 2024 16:11

Erzincan'ın İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kayması faciasında 6. gün aramalar sürerken soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Şirketin Türkiye'deki müdürü C.D. gözaltı sonrası serbest bırakıldı.

İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor. Bu kapsamda altın madeni ocağını işleten şirketin "Türkiye Ülke Müdürü" C.D. sabah saatlerinde yakalanmıştı.

Maden ocağının Türkiye sorumlusunun bilirkişi raporunun henüz tamamlanmamış olmasından dolayı yurtdışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Toprak kaymasına ilişkin soruşturmada, aralarında maden ocağını işleten firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 6 zanlı tutuklanmış, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Erzincan İliç'te toprak kaymasının meydana geldiği maden ocağının çevre izin ve lisans belgesini iptal ettiğini duyurmuştu.