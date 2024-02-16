Bakan Bayraktar duyurdu! Erzincan'daki madende toprak altında kalan işçilerin yeri tespit edildi

16 Şubat 2024 11:15 - Güncelleme : 16 Şubat 2024 12:21

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde 13 Şubat'ta yaşanan toprak kayması sonucu göçük altında kalan 9 kişiyi arama çalışmaları sürerken, faciayla ilgili umutları yeşerten bir haber geldi.

Madende çalışan bir işçinin olay günü sabah 09.00'da toprak kütlesinin olduğu alanda çatlak görmesi üzerine yetkililere haber verdiği, faciaya dakikalar kala şantiye şefi Adnan Keklik ve 2 kişinin çatlağın olduğu alanda inceleme yaptığı sırada göçük oluştuğu öne sürüldü.

Göçük altında kalan Adnan Keklik'in olay yaşanmadan dakikalar önce inceleme yapmak üzere çatlak olan yere geldiği ve 8 dakika sonra saat 14.28'de toprak kayması olduğu belirtildi.

ÖZEL CİHAZLARIYLA ARIYORLAR

Çalışmalarda AFAD, TSK Arama Kurtarma, JAK, PAK, UMKE, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından, 339'u arama kurtarma personeli 1708 kişi görev yapıyor.

Ayrıca 626 araç, 97 aydınlatma kulesi, 32 iş makinesi, 6 drone, 44 jeneratör, 3 KBRN aracı, metale duyarlı 5 radar cihazı ile arama kurtarma faaliyetleri 24 saat esasına göre yürütülüyor.

BAZI NOKTALARDA METAL YOĞUNLUĞU TESPİT EDİLDİ

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nden gelen uzman ekipler, yerin yaklaşık 30 metre altını görüntüleyebilen metale duyarlı drone'lar yardımıyla, konteyner ve araçların yerini belirlemeye çalışıyor. KBRN ekipleri de toprakta ve havada ölçüm yapıyor. Bölgede yüzeysel sondalama çalışması da yapılıyor.

Bu arada teknolojik cihazlarla yapılan aramalarda bazı noktalarda metal yoğunluğu tespit edildi. Ekiplerin bu bölgelerde çalışmalarını yoğunlaştırdığı öğrenildi.

BAYRAKTAR SON DURUMU AÇIKLADI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, felaketin yaşandığı bölgede açıklamalarda bulundu.

"Belirlediğimiz noktalara bugün daha yoğun şekilde gireceğiz. Kardeşlerimiz kahramanca arama kurtarma faaliyetlerine yoğunluk verecekler. Burada işçi kardeşlerimizin, ailelerin yoğun beklentisi var. Biz de buna cevap vermek için çalışıyoruz. Sahada sürekli ölçüm yapıyoruz. Endişe edecek bir durum yok...

Bugün yeni faza geçmiş bulunuyoruz. Toprağı kaldıracağız. Tabii bu uzun sürecek. Toplantı yapacağız. Rehabilitasyon anlamında uzun vadeli plan yapacağız. Temel önceliğimiz kurtarma operasyonu.

Soruşturma devam ediyor. 8 çalışanla, yöneticiyle alakalı, içinde yabancı uyruklu yönetici de olmak üzere adliyeye sevk edilmiş durumdalar. İlgili bakanlıklarımızla teknik ve idari yönden soruşturmaya devam ediyoruz. Hadisenin sebebini, sorumlularını araştırıyoruz. Büyük bir çalışma yürütüyoruz, bir nebze sabır bekliyoruz. Bu çalışmalar netice verecek.

"İŞÇİLERİN 6'SI BİR YERDE, 3'Ü BİR LOKASYONDA"

İşçilerin 3'ü bir lokasyonda, 6'sı ayrı bir yerde. Olay sabahı bölgedeki işçilerin tahliye edildiği, sonra bu 9 arkadaşımızın kontrol amaçlı bölgeye sevk edildiği, dönerken de bu hadiseye yakalandıkları maalesef doğru.

Burası özel bir işletme, yüzde 80'i ABD'lilerin. Buradaki çalışan orta ve altı kademedeki arkadaşlar ellerinden geleni gösteriyorlar ama yönetim düzeyindeki zafiyeti dün dile getirmiştir. Şu anda şirketin üst düzey yöneticileri burada. Bunlardan bir tanesi hakkında soruşturma devam ediyor. Bizimle ortak şekilde çalışıyorlar. Şirket burada bizim de belirlediğimiz esaslar çerçevesinde çalışıyor."

TOPRAK ALTINDA KALANLARIN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Erzincan’ın İliç ilçesindeki bir maden ocağında 13 Şubat günü meydana gelen toprak kaymasında, toprak altında kalan 9 işçinin kimlikleri belli oldu. Maden sahasında arama kurtarma çalışmaları sürerken toprak altında kalan 9 işçinin isimleri ise şöyle:

Şaban Yılmaz, Abdurrahman Şahin, Hüseyin Kara, Mehmet Kazar, Fahrettin Keklik, Adnan Keklik, Uğur Yıldız, Kenan Öz ve Ramazan Çimen.

Öte yandan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, sosyal medya üzerinden yaptığı bilgilendirmede, “13.02.2024 saat 14.28’de meydana gelen toprak kayması sonucu enkaz altında kalan 9 insanımız için olay anından şu ana kadar İliç'te, umutla ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Toprak altında kalan canların aileleriyle sürekli iletişim halindeyiz; hem ziyaret ediyor hem de yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıyoruz. Her koordinasyon toplantısı sonrası aileleri arayıp gelinen süreçle ilgili bilgilendirme yapıyoruz. Birlikte, dayanışma içinde, bu zor zamanları aşacağız” dedi.

GÖZALTINA ALINAN 8 ZANLI ADLİYEDE

İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda altın madeni ocağını işleten şirkette yönetici ile idareci pozisyonunda çalışan ve gözaltına alınan Kanadalı J. R.G, A.C, H.Ü, M.B, Ş.D, S.D, M.T ve A.R.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İliç Adliyesi'ne götürüldü.