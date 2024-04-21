Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Erzurum'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var!
21 Nisan 2024 21:53 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 21:54

Erzurum'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Erzurum'da pikap ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Erzurum-Artvin karayolu Güzelyayla Geçidi'nde feci bir kaza meydana geldi. Kaza, M.D. yönetimindeki pikap ve A.D. yönetimindeki otomobilin kafa kafaya çarpışmasıyla gerçekleşti.

Erzurum'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var! - 1. Resim

1 ÖLÜ, 6 YARALI!

Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...