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12 Nisan 2024 22:23 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 22:26

Erzurum Yakutiye'de trafik kazası: 3 yaralı

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Üniversite Kavşağı’ndan Cemal Gürsel Caddesi istikametinden kent merkezine hareket eden 65 FC 255 plakalı otomobil refüje çarparak yan döndü. Kazada 3 kişi yaralandı.

Refüje çarpan aracın direğe ve daha sonra burada bulunan ağaca çarparak durduğu görüldü.

Erzurum’da trafik kazası: 3 yaralı - 1. Resim

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi.

Erzurum’da trafik kazası: 3 yaralı - 2. Resim

Kazada yaralanan araç sürücüsü B.A. ve yolculardan kimliği belirlenen S.Z. ve diğer yolcu ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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