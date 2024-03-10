Esenyurt’ta 11 katlı rezidansta korkutan yangın: 40 kişi mahsur kaldı

10 Mart 2024 04:52 - Güncelleme : 10 Mart 2024 04:53

İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki 11 katlı bir rezidansta feci bir kaza meydana geldi. Saat 23.15 sıralarında Atatürk Mahallesi Özdemir Sokak’ta bulunan rezidansın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bodrum kattan yükselen dumanlar binayı sararken üst katlarda bulunan vatandaşlar mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangına müdahale eden itfaiye ekipleri bir yandan da üst katlarda mahsur kalan vatandaşları tahliye etmek için çalışma başlattı.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken üst katlarda mahsur kalan 40 vatandaş merdiven aracıyla kurtarılarak tahliye edildi.

1 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Yangında dumandan etkilenen bir kişi sedye ile ambulansa taşındı. Yaralı daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Bodrum katta hasar meydana geldi.