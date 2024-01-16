Esenyurt'ta dehşet anları! Bankadan 2 milyon TL çeken vatandaşı döve döve gasp ettiler

16 Ocak 2024 14:49 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 15:45

Hadımköy yolu üzerinde bulunan bir katılım bankası şubesinde yaşanan olay şoke etti. 4 kişi bankadan çıkan adamı adım adım takip etti. 2 milyon TL para çeken vatandaş arabasına binmeye hazırlandığı anda dehşeti yaşadı.

Silah zoruyla vatandaşı yere yatıran zanlılar para dolu çantayı almaya çalıştı. Para çeken şahsın direnmesin üzerine yumruklar savuran saldırganlar, çantanın içinden alabildiklerini aldı. Kendilerini bekleyen araca binen zanlılar, trafikte kayboldu.

O anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde 3 şahıs yerdeki adamı döverek çantayı almaya çalışıyor. Zanlılar bir süre sonra çantadan alabildikleri ile kaçıyor. Mağdur şahıs ise çevreye bağırarak yardım istiyor.

"PARASINI ALIP SÜRÜKLEDİLER"

Yaşananları cep telefonu ile görüntüleyen görgü şahidi Ömer Hazır, "Burada abiyi gasp ettiler. Biz de görüntülerini çektik. Sürüklediler ve abinin dudağını patlattılar" dedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, geniş çaplı çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, zanlıların kullandığı aracı ve eşkalleri tespit etti. Zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.