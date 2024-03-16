Esenyurt'ta dehşete düşüren görüntüler! Kurşun yağdırdı

16 Mart 2024 07:55 - Güncelleme : 16 Mart 2024 08:06

Esenyurt’ta meydana gelen dehşete düşüren olayda iddiaya göre aralarında alacak-verecek meselesi olan Nurullah T. ve Hebun A. sokak üzerinde tartışmaya başladı.

Bir süre sonra tartışma büyürken Nurullah T., kaçarak yol üzerinde gördüğü mağazaya korunmak için girdi. Daha sonra içeri Hebun A. da girerken taraflar arasındaki gerginlik büyüdü.

KURŞUN YAĞDIRDI

Mağazadaki vatandaşlar ikiliyi ayırmaya çalışırken Hebun A. eline aldığı silahı husumetlisine doğrulttu. Korkuya kapılan Nurullah T., tezgahın arkasına kaçarak gizlendi. Silahı ile tezgaha yaklaşan Hebun A., vatandaşların gözü önünde husumetlisine defalarca ateş etti.

DEHŞET ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Dehşet anları sonrası Hebun A., olay yerinden kaçarak kayıplara karışırken, yerde ağır yaralanan adamı gören mağaza içindeki bir kadın, korku ve panik içinde çığlık atmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Nurullah T., sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Mağazaya gelen polis ekipleri ise konuyla ilgili inceleme yaparken, emniyet güçlerinin kayıplara karışan Hebun A.’yı arama çalışmaları devam ediyor. Yaşanan tartışma ve ardından meydana gelen silahla dehşet anları ise mağazanın güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.