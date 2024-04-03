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03 Nisan 2024 21:17 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 21:32

Esenyurt'ta DEM Partililer ortalığı yaktı! MHP bayraklı evi taşladılar

Esenyurt'ta Abdullah Zeydan kararını protesto etmek isteyen DEM Partili gruplar çöp konteynerlerini yaktı, yolda gördükleri MHP bayraklı eve taşa atarak camlarını kırdı.

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Esenyurt'ta Van'da sandıktan birinci çıkan Abdullah Zeydan'ın mazbatasının verilmemesine itiraz eden DEM Partili izinsiz gösteri yaparak etrafa saldırdı. Yoldaki çöp konteynerlerini yakan grup, MHP bayrağı asılı olan bir vatandaşın evini taşlayıp zarar verdi.

Olay, akşam saatlerinde Esenyurt Meydanı ve Yenikent Mahallesi Aşık Şenlik Caddesi üzerinde meydana geldi. 2024 yerel seçimlerde Van’da DEM Partili Abdullah Zeydan’ın mazbatasının verilmemesine tepki gösteren kalabalık grup Esenyurt Meydanı'nda izinsiz şekilde protesto düzenledi. Grup, polis ekiplerinin “Dağılın” ihtarına uymazken meydanda arbede yaşandı. Bir süre sonra Aşık Şenlik Caddesi'ne giden kalabalık, sokakta çöp konteynerlerini ateşe vererek caddeyi kapattı. Cadde üzerindeki MHP bayrağı asılı olan bir vatandaşın da evini taşlayan grup, polis ekiplerinin müdahalesinin ardından dağıldı. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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