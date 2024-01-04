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    • 04 Ocak 2024 10:27 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 10:39

    Esenyurt’un korkulu rüyası burnundaki yara sayesinde yakalandı

    Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

    Esenyurt'ta vatandaşların korkulu rüyası haline gelen ve burnundaki yara ile tanınan telefon hırsızı yakalandı.

    Esenyurt, Hırsız, Telefon

    Esenyurt’ta bulunan Alışveriş merkezlerinden defalarca telefon çalan ve burnunda bulunan yarayla tanınan Yusuf P., vatandaşın korkulu rüyası haline gelmişti.

    SUÇ ÜSTÜNDE YAKALANDI

    Toplamda telefon hırsızlığı suçundan 19 suç kaydı bulunan şahıs, İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı Esenyurt Timleri tarafından suç üstü yakalandı. Gözaltına alınan Yusuf P. işlemleri için polis merkezine götürüldü.

    Şüphelinin telefon çaldığı anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

    Haberler>Gündem>Esenyurt’un korkulu rüyası burnundaki yara sayesinde yakalandı
    Etiketler
    Esenyurthırsıztelefon
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