Eşi haber alamayınca gerçek ortaya çıktı: Asansör boşluğuna düşen teknisyenden acı haber

13 Ocak 2024 22:43 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 22:44

Arnavutköy’de saat 17.00 sıralarında Arnavutköy Hadımköy Mahallesi Ürgüplü Caddesi üzerinde acı olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı tekstil firmasında asansör bakımı çalışması yapan Mustafa Ergün (35) isimli teknisyen, dengesini kaybetmesi sonucu asansör boşluğuna düştü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

O sırada kendisini arayan eşi, Ergün’e ulaşamayınca çalıştığı firmayı aramasıyla durum ortaya çıktı. Çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Ergün'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Mustafa Ergün’ün cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.