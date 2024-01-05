Eşi ve 5 çocuğu sulama kanalında can vermişti: Korkunç gerçek 5 ay sonra ortaya çıktı

05 Ocak 2024 21:18 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 21:36

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Mayıs 2023'te Hasan Çetin'in kontrolündeki otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu 5 çocuk ve anneleri Özlem Çetin'in ölümüyle ilgili olayın kasıtlı olarak gerçekleştirildiği iddiaları üzerine soruşturmayı genişletti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araçtan atladığını öne süren baba Hasan Çetin ve olaydan yaklaşık 5 ay sonra evlendiği eşi İslim Çetin'i gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çetin, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. İslim Çetin ise yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Kazanın ardından ifadesi alınan Hasan Çetin serbest bırakılmıştı. Ancak 8 ay sonra, Özlem Çetin'in ailesi, katıldıkları bir televizyon programında olayın bir kaza değil, bir cinayet olduğunu iddia etti.

TELEVİZYONDA YÜZLEŞTİLER

Bu iddiaların ortaya atılması üzerine Hasan Çetin ile ölen Özlem Çetin'in ailesi televizyon programında karşı karşıya geldi. Stüdyoda gergin anların yaşandığı yüzleşmede; Hasan Çetin, baldızı Songül, kayınvalidesi Adile ve kayınpederi Cuma ile karşılaşarak iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

5 AY SONRA EVLENDİ, KAZA YAPTIĞI OTOMOBİLİ DÜĞÜN ARABASI YAPTI

Olaydan 5 ay sonra yeniden evlenen Hasan Çetin'in, eşi ve 5 çocuğunun öldüğü otomobili düğün arabası yaptığı ortaya çıktı. Ailenin iddiaları üzerine harekete geçen polis, Hasan Çetin’i gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan Çetin, kendisine yönetilen suçlamaları kabul etmedi ve nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EŞİYLE BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Mayıs 2023'te Hasan Çetin yönetimindeki 31 B 7008 plakalı otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu 5 çocuk ve annenin hayatını kaybetmesiyle ilgili olayın kasten gerçekleştirildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmayı derinleştirdi. Bunun üzerine harekete geçen polis, otomobilden atlayarak kurtulduğunu iddia eden baba Hasan Çetin ile olaydan yaklaşık 5 ay sonra evlendiği eşi İslim Çetin'i gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çetin, 3'üncü kez çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Eşi ve 5 çocuğuna mezar olan otomobili gelin arabası yaparak evlendiği İslim Çetin ise yurt dışı çıkış yasağı şartı ile serbest bırakıldı.