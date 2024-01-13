Eski MİT Başkanı Mehmet Eymür hayatını kaybetti

13 Ocak 2024 10:23 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 11:20

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) eski Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür, solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında vefat etti.

Eymür'ün, geçtiğimiz günlerde entübe edildiği ve bilincinin kapalı olduğu bildirilmişti.

MEHMET EYMÜR KİMDİR?

1943 yılında İstanbul doğumlu Mehmet Eymür, 1970'lerde, THKP-C üyesi Ulaş Bardakçı'nın İstanbul'da, Mahir Çayan ve arkadaşlarının Kızıldere'de etkisiz hale getirildiği operasyonlarda görev aldı.

1983 yılında, yeni kurulan MİT Kaçakçılık Şubesi'nin başına müdür olarak atanan Mehmet Eymür, Emniyet Kaçakçılık ve Harekât Dairesi Başkanı Atilla Aytek ile birlikte ünlü ‘Babalar Operasyonu'na imza attı.

Silah kaçakçılığına yönelik çalışmalar yaptı ve çeşitli uluslararası operasyonlarda yer alan Mehmet Eymür’ün 1988'de, eski Genelkurmay Başkanı Necdet Üruğ, Ünal Erkan ve Mehmet Ağar'ı hedef alan bir MİT raporu hazırladıktan sonra kurumdan ayrıldı.

Kısa bir süre sonra MİT'e geri döndü ve 1995'te Kontrterör Daire Başkanı olarak görev yapmaya başladı.

1997 yılında Washington'a gönderildi ve bir yıl sonra merkeze çağrıldı.

MİT'ten ayrıldıktan sonra, Şeker Fabrikası'na atandı ve bu atamaya karşı dava açtı.

Emekli olup ABD'ye taşındı ve "atin.org" isimli bir internet sitesi kurdu. 2002'de Türkiye'ye döndükten sonra Ergenekon operasyonları sırasında hakkında gözaltı kararı çıkarılan Eymür, 81 yaşında İstanbul’da hayata gözlerini yumdu.