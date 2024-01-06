06 Ocak 2024 18:56 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 18:57
Eskişehir'de feci kaza! Kamyonun çarptığı belediye otobüsü yan yattı: Çok sayıda yaralı var
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Eskişehir’de kamyonun çarptığı belediye otobüsü yolun dışına çıkarak yan yattı. Feci kazada 11 kişi yaralandı.
Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde meydana gelen feci kazada, Uğur S. idaresindeki ve 65 numaralı hattın güzergahında çalışan belediye otobüsüne, maden sahasından yola çıkan Selçuk Y. idaresindeki kamyon arkadan çarptı.
OTOBÜS YAN YATTI
Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, savrulduktan sonra yolun dışına çıkarak yan yattı.
Kazada 11 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.